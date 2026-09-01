Bossa Lounge в Rio de Janeiro
О месте
Популярный панорамный бар на крыше отеля PortoBay Rio de Janeiro прямо у пляжа Копакабана. Также это название часто ассоциируется с расслабляющими музыкальными сборниками в стиле босса-нова и лаундж.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
R. Domingos Ferreira, 215 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22050-011
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:30 - 17:00
Вторник 11:30 - 00:00
Среда 11:30 - 01:00
Четверг 11:30 - 01:00
Пятница 11:30 - 01:00
Суббота 11:30 - 01:00
Воскресенье 11:30 - 00:00