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Bossa Lounge в Rio de Janeiro

Bossa Lounge

О месте

Популярный панорамный бар на крыше отеля PortoBay Rio de Janeiro прямо у пляжа Копакабана. Также это название часто ассоциируется с расслабляющими музыкальными сборниками в стиле босса-нова и лаундж.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

R. Domingos Ferreira, 215 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22050-011
+5521990853975

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:30 - 17:00
Вторник 11:30 - 00:00
Среда 11:30 - 01:00
Четверг 11:30 - 01:00
Пятница 11:30 - 01:00
Суббота 11:30 - 01:00
Воскресенье 11:30 - 00:00
Контакты
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