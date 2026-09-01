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Blue Note Rio в Rio de Janeiro

Blue Note Rio

О месте

Официальный филиал легендарного нью-йоркского джаз-клуба Blue Note, расположенный в самом сердце Южной зоны Рио-де-Жанейро прямо напротив знаменитого пляжа Копакабана. Клуб совмещает в себе концертную площадку мирового уровня, ресторан премиальной кухни, авторский бар и уютную лаунж-зону.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Валет-паркинг
Полный бар

Контакты

Av. Atlântica, 1910 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22021-001
+5521967752100
www.bluenoterio.com.br

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг 17:00 - 00:30
Пятница 17:00 - 02:00
Суббота 17:00 - 01:30
Контакты
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