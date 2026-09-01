Vizta Rooftop Bar в Rio de Janeiro
О месте
Cтильный бар и ресторан на крыше отеля Grand Mercure Copacabana в Рио-де-Жанейро. Он предлагает панорамный вид на знаменитый пляж Копакабана, авторские коктейли и блюда бразильской и высокой кухни.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Живая музыка
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Можно с животными
Контакты
Av. Atlântica, 3716 - 12º andar - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22070-001
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00