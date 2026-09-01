Vitrinni Lounge Beer в Rio de Janeiro

О месте

Популярный и изысканный ночной клуб в Рио-де-Жанейро, расположенный в престижном районе Барра-да-Тижука. Клуб ориентирован на местных жителей и туристов, предлагая яркую ночную жизнь с VIP-зонами, выступлениями диджеев и тематическими вечеринками.