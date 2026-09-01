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Vitrinni Lounge Beer в Rio de Janeiro

Vitrinni Lounge Beer

О месте

Популярный и изысканный ночной клуб в Рио-де-Жанейро, расположенный в престижном районе Барра-да-Тижука. Клуб ориентирован на местных жителей и туристов, предлагая яркую ночную жизнь с VIP-зонами, выступлениями диджеев и тематическими вечеринками.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Посадочные места

Контакты

Av. Armando Lombardi, 421 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-020
+5521995382032
vitrinnilounge.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 23:00 - 05:00
Четверг 22:00 - 05:00
Пятница 22:00 - 05:00
Суббота 22:00 - 05:00
Воскресенье 22:00 - 05:00
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