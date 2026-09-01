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Katete Palace в Rio de Janeiro

Katete Palace

О месте

Изначально построен в 1858–1867 годах как частная резиденция барона Нова-Фрибургу. Позже, в конце XIX века, после реконструкции под руководством архитектора Аарона Рейса, дворец стал правительственным. Здесь происходили важные события: объявление войн, официальные приёмы, а также самоубийство президента Жетулиу Варгаса.

Контакты

R. do Catete, 153 - Catete, Rio de Janeiro - RJ, 22220-000
+552121270324
museudarepublica.museus.gov.br

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 11:00 - 16:30
Четверг 11:00 - 16:30
Пятница 11:00 - 16:30
Суббота 11:00 - 16:30
Воскресенье 11:00 - 16:30
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