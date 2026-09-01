Katete Palace в Rio de Janeiro

О месте

Изначально построен в 1858–1867 годах как частная резиденция барона Нова-Фрибургу. Позже, в конце XIX века, после реконструкции под руководством архитектора Аарона Рейса, дворец стал правительственным. Здесь происходили важные события: объявление войн, официальные приёмы, а также самоубийство президента Жетулиу Варгаса.