Katete Palace в Rio de Janeiro
О месте
Изначально построен в 1858–1867 годах как частная резиденция барона Нова-Фрибургу. Позже, в конце XIX века, после реконструкции под руководством архитектора Аарона Рейса, дворец стал правительственным. Здесь происходили важные события: объявление войн, официальные приёмы, а также самоубийство президента Жетулиу Варгаса.
Контакты
R. do Catete, 153 - Catete, Rio de Janeiro - RJ, 22220-000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 11:00 - 16:30
Четверг 11:00 - 16:30
Пятница 11:00 - 16:30
Суббота 11:00 - 16:30
Воскресенье 11:00 - 16:30