National Museum of Fine Arts в Rio de Janeiro

О месте

Это одно из самых важных собраний бразильского искусства. Особенно богата коллекция живописи и скульптуры XIX века. В фондах насчитывается около 20 000 произведений: картины, скульптуры, рисунки, гравюры — как бразильских, так и зарубежных художников (от Средневековья до наших дней). Также есть коллекции декоративно-прикладного искусства, мебели, народного и африканского искусства.