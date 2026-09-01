National Museum of Fine Arts в Rio de Janeiro
О месте
Это одно из самых важных собраний бразильского искусства. Особенно богата коллекция живописи и скульптуры XIX века. В фондах насчитывается около 20 000 произведений: картины, скульптуры, рисунки, гравюры — как бразильских, так и зарубежных художников (от Средневековья до наших дней). Также есть коллекции декоративно-прикладного искусства, мебели, народного и африканского искусства.
Контакты
Av. Rio Branco, 199 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-008
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 16:30
Вторник 13:00 - 16:30
Среда 13:00 - 16:30
Четверг 13:00 - 16:30
Пятница 13:00 - 16:30