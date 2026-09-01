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National Museum of Fine Arts в Rio de Janeiro

National Museum of Fine Arts

О месте

Это одно из самых важных собраний бразильского искусства. Особенно богата коллекция живописи и скульптуры XIX века. В фондах насчитывается около 20 000 произведений: картины, скульптуры, рисунки, гравюры — как бразильских, так и зарубежных художников (от Средневековья до наших дней). Также есть коллекции декоративно-прикладного искусства, мебели, народного и африканского искусства.

Контакты

Av. Rio Branco, 199 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-008
+556135214468
www.gov.br/museus/pt-br/museus-ibram/mnba

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 16:30
Вторник 13:00 - 16:30
Среда 13:00 - 16:30
Четверг 13:00 - 16:30
Пятница 13:00 - 16:30
Контакты
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