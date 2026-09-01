Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

The Rio de Janeiro Planetarium Foundation and the Universe Museum в Rio de Janeiro

The Rio de Janeiro Planetarium Foundation and the Universe Museum

О месте

Крупнейший астрономический научно-просветительский комплекс в Латинской Америке. Расположенный в районе Гавеа в Рио-де-Жанейро, он объединяет под своей крышей современные проекционные купола, интерактивный Museu do Universo (Музей Вселенной), обсерваторию и исследовательские пространства.

Контакты

R. Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-070
+552120880536
www.planeta.rio

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 10:00 - 17:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM