The Rio de Janeiro Planetarium Foundation and the Universe Museum в Rio de Janeiro

О месте

Крупнейший астрономический научно-просветительский комплекс в Латинской Америке. Расположенный в районе Гавеа в Рио-де-Жанейро, он объединяет под своей крышей современные проекционные купола, интерактивный Museu do Universo (Музей Вселенной), обсерваторию и исследовательские пространства.