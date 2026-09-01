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The statue of Christ the Redeemer в Rio de Janeiro

The statue of Christ the Redeemer

О месте

Знаменитая монументальная статуя Иисуса Христа в стиле ар-деко, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Она является главным символом города и страны, а в 2007 году была признана одним из Новых семи чудес света.

Контакты

Parque Nacional da Tijuca - Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro - RJ
santuariocristoredentor.com.br

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ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 19:00
Вторник08:00 - 19:00
Среда08:00 - 19:00
Четверг08:00 - 19:00
Пятница08:00 - 19:00
Суббота08:00 - 19:00
Воскресенье08:00 - 19:00
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