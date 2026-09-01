The statue of Christ the Redeemer в Rio de Janeiro

О месте

Знаменитая монументальная статуя Иисуса Христа в стиле ар-деко, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Она является главным символом города и страны, а в 2007 году была признана одним из Новых семи чудес света.