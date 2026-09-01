The statue of Christ the Redeemer в Rio de Janeiro
О месте
Знаменитая монументальная статуя Иисуса Христа в стиле ар-деко, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Она является главным символом города и страны, а в 2007 году была признана одним из Новых семи чудес света.
Контакты
Parque Nacional da Tijuca - Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro - RJ
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 19:00
Вторник08:00 - 19:00
Среда08:00 - 19:00
Четверг08:00 - 19:00
Пятница08:00 - 19:00
Суббота08:00 - 19:00
Воскресенье08:00 - 19:00