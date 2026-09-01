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Tijuca National Park в Rio de Janeiro

Tijuca National Park

О месте

Крупнейший в мире городской тропический лес, расположенный прямо в сердце Рио-де-Жанейро. Парк занимает площадь около 39,5 кв. км и является домом для знаменитой статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду.

Контакты

| Santa Teresa - Estr. da Cascatinha, 850, Estrada das Paineiras, S/N - Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro - RJ, 20531-590
+556120288757
www.instagram.com/parquenacionaldatijuca

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 08:00 - 17:00
Вторник 08:00 - 17:00
Среда 08:00 - 17:00
Четверг 08:00 - 17:00
Пятница 08:00 - 17:00
Суббота 08:00 - 17:00
Воскресенье 08:00 - 17:00
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