Tijuca National Park в Rio de Janeiro
О месте
Крупнейший в мире городской тропический лес, расположенный прямо в сердце Рио-де-Жанейро. Парк занимает площадь около 39,5 кв. км и является домом для знаменитой статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду.
Контакты
| Santa Teresa - Estr. da Cascatinha, 850, Estrada das Paineiras, S/N - Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro - RJ, 20531-590
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 08:00 - 17:00
Вторник 08:00 - 17:00
Среда 08:00 - 17:00
Четверг 08:00 - 17:00
Пятница 08:00 - 17:00
Суббота 08:00 - 17:00
Воскресенье 08:00 - 17:00