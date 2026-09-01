The Botanical Garden в Rio de Janeiro

О месте

Уникальный памятник природы и науки площадью 54 гектара, расположенный в Южной зоне города у подножия горы Корковаду. Основанный в 1808 году португальским королём Жуаном VI, сегодня он насчитывает около 6500 видов бразильской и мировой флоры.