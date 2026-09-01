The Botanical Garden в Rio de Janeiro
О месте
Уникальный памятник природы и науки площадью 54 гектара, расположенный в Южной зоне города у подножия горы Корковаду. Основанный в 1808 году португальским королём Жуаном VI, сегодня он насчитывает около 6500 видов бразильской и мировой флоры.
Контакты
R. Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, 22460-030
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 17:00
Вторник08:00 - 17:00
Среда11:00 - 17:00
Четверг08:00 - 17:00
Пятница08:00 - 17:00
Суббота08:00 - 17:00
Воскресенье08:00 - 17:00