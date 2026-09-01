Madame Olympe в Rio de Janeiro
О месте
Изысканный ресторан высокой кухни в районе Леблон в Рио-де-Жанейро, открытый знаменитым шефом Клодом Труагро в честь своей матери и работающий совместно с шеф-поваром Жессикой Триндади. Заведение предлагает французскую классику с бразильскими и японскими мотиками, а также камерную атмосферу всего на 24 места.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Rua Conde de Bernadotte, 26 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-200
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:30 - 23:30
Среда 18:30 - 23:30
Четверг 18:30 - 23:30
Пятница 18:30 - 23:30
Суббота 18:30 - 23:30