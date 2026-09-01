Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Madame Olympe в Rio de Janeiro

Madame Olympe

О месте

Изысканный ресторан высокой кухни в районе Леблон в Рио-де-Жанейро, открытый знаменитым шефом Клодом Труагро в честь своей матери и работающий совместно с шеф-поваром Жессикой Триндади. Заведение предлагает французскую классику с бразильскими и японскими мотиками, а также камерную атмосферу всего на 24 места.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Rua Conde de Bernadotte, 26 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-200
+5521994830075
www.madameolympe.com.br

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:30 - 23:30
Среда 18:30 - 23:30
Четверг 18:30 - 23:30
Пятница 18:30 - 23:30
Суббота 18:30 - 23:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM