Madame Olympe в Rio de Janeiro

О месте

Изысканный ресторан высокой кухни в районе Леблон в Рио-де-Жанейро, открытый знаменитым шефом Клодом Труагро в честь своей матери и работающий совместно с шеф-поваром Жессикой Триндади. Заведение предлагает французскую классику с бразильскими и японскими мотиками, а также камерную атмосферу всего на 24 места.