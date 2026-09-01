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Oseille в Rio de Janeiro

Oseille

О месте

Эксклюзивный ресторан высокой кухни в Рио-де-Жанейро, удостоенный одной звезды гида Michelin. Заведение концептуально совмещает в себе утонченные французские кулинарные техники и яркие, локальные бразильские ингредиенты. В Oseille нет классического меню a la carte. Гостям предлагаются исключительно сезонные дегустационные сеты из 5 или 7 курсов, которые регулярно обновляются в зависимости от улова и свежих поступлений продуктов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

R. Joana Angélica, 155 - Lj B - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22420-030
www.exploretock.com/oseille

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 19:45 - 20:00
Четверг 19:45 - 20:00
Пятница 19:45 - 20:00
Суббота 19:45 - 20:00
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