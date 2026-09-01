Oseille в Rio de Janeiro

О месте

Эксклюзивный ресторан высокой кухни в Рио-де-Жанейро, удостоенный одной звезды гида Michelin. Заведение концептуально совмещает в себе утонченные французские кулинарные техники и яркие, локальные бразильские ингредиенты. В Oseille нет классического меню a la carte. Гостям предлагаются исключительно сезонные дегустационные сеты из 5 или 7 курсов, которые регулярно обновляются в зависимости от улова и свежих поступлений продуктов.