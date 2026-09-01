Oro в Rio de Janeiro

О месте

Это культовый ресторан авангардной бразильской кухни, шеф-поваром которого является Фелипе Бронзе. Заведение специализируется на блюдах, приготовленных на огне и гриле, в сочетании с современными техниками.Ресторан отмечен двумя звездами Мишлен и регулярно входит в список лучших ресторанов Латинской Америки.