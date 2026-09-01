Oro в Rio de Janeiro
О месте
Это культовый ресторан авангардной бразильской кухни, шеф-поваром которого является Фелипе Бронзе. Заведение специализируется на блюдах, приготовленных на огне и гриле, в сочетании с современными техниками.Ресторан отмечен двумя звездами Мишлен и регулярно входит в список лучших ресторанов Латинской Америки.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Av. Gen. San Martin, 889 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22441-015
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 23:00
Среда19:00 - 23:00
Четверг19:00 - 23:00
Пятница19:00 - 23:00
Суббота 13:00 - 23:00