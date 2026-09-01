San Omakase в Rio de Janeiro

О месте

Первый японский ресторан в Рио-де-Жанейро, удостоенный одной звезды гида Michelin.Традиционный японский формат омакасе. Здесь нет привычного меню на выбор — шеф-повар лично составляет дегустационный сет из 9+ курсов на основе свежайшего утреннего улова.