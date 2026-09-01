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San Omakase в Rio de Janeiro

San Omakase

О месте

Первый японский ресторан в Рио-де-Жанейро, удостоенный одной звезды гида Michelin.Традиционный японский формат омакасе. Здесь нет привычного меню на выбор — шеф-повар лично составляет дегустационный сет из 9+ курсов на основе свежайшего утреннего улова.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Rua Conde de Bernadotte, 26 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-200
+552121125199
www.exploretock.com/san-omakase

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:00 - 23:30
Среда 19:00 - 23:30
Четверг 19:00 - 23:30
Пятница 19:00 - 23:30
Суббота 19:00 - 23:30
Контакты
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