San Omakase в Rio de Janeiro
О месте
Первый японский ресторан в Рио-де-Жанейро, удостоенный одной звезды гида Michelin.Традиционный японский формат омакасе. Здесь нет привычного меню на выбор — шеф-повар лично составляет дегустационный сет из 9+ курсов на основе свежайшего утреннего улова.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Rua Conde de Bernadotte, 26 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-200
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:00 - 23:30
Среда 19:00 - 23:30
Четверг 19:00 - 23:30
Пятница 19:00 - 23:30
Суббота 19:00 - 23:30