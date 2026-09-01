Pici Trattoria в Rio de Janeiro
О месте
Популярный итальянский ресторан в районе Ипанема в Рио-де-Жанейро, отмеченный рекомендацией в гиде Мишлен (Bib Gourmand). Заведение предлагает классические блюда итальянской кухни в уютной обстановке.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
R. Barão da Torre, 348 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22411-002
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 00:00
Вторник 12:00 - 00:00
Среда 12:00 - 00:00
Четверг 12:00 - 00:00
Пятница 12:00 - 01:00
Суббота 12:00 - 01:00
Воскресенье 12:00 - 23:00