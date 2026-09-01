Oteque в Rio de Janeiro

О месте

Знаменитый ресторан высокой кухни в Рио-де-Жанейро, удостоенный двух звезд Michelin и входящий в престижный список The World's 50 Best Restaurants. Заведение расположено в богемном и гастрономическом районе Ботафого. Возглавляет кухню шеф-повар Альберто Ландграф, который искусно сочетает в своих блюдах бразильские морепродукты, минимализм и современные кулинарные техники, вдохновленные его японскими и немецкими корнями.