Oteque в Rio de Janeiro
О месте
Знаменитый ресторан высокой кухни в Рио-де-Жанейро, удостоенный двух звезд Michelin и входящий в престижный список The World's 50 Best Restaurants. Заведение расположено в богемном и гастрономическом районе Ботафого. Возглавляет кухню шеф-повар Альберто Ландграф, который искусно сочетает в своих блюдах бразильские морепродукты, минимализм и современные кулинарные техники, вдохновленные его японскими и немецкими корнями.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Rua Conde de Irajá, 581 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22271-020
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:00 - 23:30
Среда 19:00 - 23:30
Четверг 19:00 - 23:30
Пятница 19:00 - 23:30
Суббота 19:00 - 23:30