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Doney Restaurant & Café в Риме

Doney Restaurant & Café

О месте

Люксовый клуб и ресторан в отеле Westin Excelsior, предлагающий высокую кухню и атмосферу элегантности.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via Vittorio Veneto, 125, 00187 Roma RM
+390647082783

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:30
Вторник07:00 - 22:30
Среда07:00 - 22:30
Четверг07:00 - 22:30
Пятница07:00 - 22:30
Суббота07:00 - 22:30
Воскресенье07:00 - 22:30
Контакты
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