Doney Restaurant & Café в Риме
О месте
Люксовый клуб и ресторан в отеле Westin Excelsior, предлагающий высокую кухню и атмосферу элегантности.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Via Vittorio Veneto, 125, 00187 Roma RM
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:30
Вторник07:00 - 22:30
Среда07:00 - 22:30
Четверг07:00 - 22:30
Пятница07:00 - 22:30
Суббота07:00 - 22:30
Воскресенье07:00 - 22:30