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Imàgo в Риме

Imàgo

О месте

Ресторан на крыше отеля Hassler с потрясающим видом на Рим. Меню сочетает итальянскую классику с современными техниками, блюда из свежих ингредиентов и обширную винную карту.

Особенности

Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Piazza della Trinità dei Monti, 6, 00187 Roma RM
+390669934726

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 22:30
Среда19:00 - 22:30
Четверг19:00 - 22:30
Пятница19:00 - 22:30
Суббота19:00 - 22:30
Контакты
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