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La Pergola в Риме

La Pergola

О месте

Знаменитый римский ресторан с тремя звездами Мишлен. Меню сочетает традиционные итальянские блюда и современные техники. Восхитительные блюда от шефа Хайнца Бека и обширная винная карта.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка

Контакты

Via Alberto Cadlolo, 101, 00136 Roma RM
+390635092152

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 23:30
Среда19:30 - 23:30
Четверг19:30 - 23:30
Пятница19:30 - 23:30
Суббота19:30 - 23:30
Контакты
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