Профиль
EN

AcquaRoof Terrazza Molinari, Bistrot di mare в Rome

AcquaRoof Terrazza Molinari, Bistrot di mare

О месте

Ресторан на крыше с видом на город. Специализируется на морепродуктах, предлагая блюда из свежих даров моря, приготовленные по итальянским рецептам.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via del Vantaggio, 14, 00186 Roma RM
+39063200655
www.acquaroof.it

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:30 - 00:30
Вторник 12:30 - 00:30
Среда 12:30 - 00:30
Четверг 12:30 - 00:30
Пятница 12:30 - 00:30
Суббота 12:30 - 00:30
Воскресенье 12:30 - 00:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM