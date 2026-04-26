La Pergola в Rome
О месте
Знаменитый римский ресторан с тремя звездами Мишлен. Меню сочетает традиционные итальянские блюда и современные техники. Восхитительные блюда от шефа Хайнца Бека и обширная винная карта.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка
Контакты
Via Alberto Cadlolo, 101, 00136 Roma RM
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 23:30
Среда19:30 - 23:30
Четверг19:30 - 23:30
Пятница19:30 - 23:30
Суббота19:30 - 23:30