Профиль
EN

La Pergola в Rome

La Pergola

О месте

Знаменитый римский ресторан с тремя звездами Мишлен. Меню сочетает традиционные итальянские блюда и современные техники. Восхитительные блюда от шефа Хайнца Бека и обширная винная карта.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка

Контакты

Via Alberto Cadlolo, 101, 00136 Roma RM
+390635092152
romecavalieri.com/la-pergola

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 23:30
Среда19:30 - 23:30
Четверг19:30 - 23:30
Пятница19:30 - 23:30
Суббота19:30 - 23:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM