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Аренда частного самолета в Риме

Полет на частном самолёте — это персонализированный опыт, созданный с учётом всех ваших пожеланий.​

Что мы предлагаем

Индивидуальные чартерные рейсы из Рима: стиль, комфорт и абсолютная свобода передвижения. С нами вы можете:

  • Совершить чартерный рейс из Рима в любую точку мира.
  • Организовать бизнес-перелеты для топ-менеджеров и корпоративных делегаций.
  • Спланировать эксклюзивные VIP-путешествия с премиальным сервисом.
  • Воспользоваться экстренной авиацией для срочных перелетов по Италии и за границу.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Нам важен комфорт наших клиентов.

  • Высококвалифицированные пилоты с многолетним опытом и международной лицензией.
  • Индивидуальное меню от лучших шеф-поваров Италии.
  • Современные лаунж-зоны, мультимедийные системы и приватные каюты для вашего спокойствия и приватности.

Дополнительные услуги

Для тех, кто ценит комфорт и статус, мы предлагаем аренду автомобилей представительского класса в Риме. Исключительное качество сервиса — в каждом вашем выборе.

  • VIP-трансфер на Ferrari, Lamborghini или Maserati.
  • Организация ускоренного прохождения контроля в аэропорту.
  • Эксклюзивные запросы, включая частных сомелье и бортовой SPA-сервис.

Направления и маршруты

С нами вы можете летать куда угодно:

  • Частные рейсы по Европе и миру.
  • Бизнес-перелеты в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Дубай.
  • Индивидуальные маршруты по вашему запросу.
  • Перелеты на премиальные курорты Амальфи, Сардинии и Альп.

Почему выбирают нас

Мы сопровождаем вас не просто в небе, а в пространстве, где всё подчинено вашему комфорту.

  • Гарантия безопасности и пунктуальности.
  • Полная персонализация маршрутов и услуг.
  • Опыт работы с VIP-клиентами по всему миру.
  • Соответствие высочайшим стандартам авиации.

Безопасность и стандарты

Ваше спокойствие — наш приоритет

  • Сертифицированные самолеты и пилоты с мировым уровнем подготовки.
  • Полный контроль безопасности, включая мониторинг погодных условий.
  • Регулярные проверки и соблюдение всех международных стандартов.

Не упустите шанс испытать роскошь частных авиаперелётов. Закажите свой полёт уже сегодня.​

info@versently.com