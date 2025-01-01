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Элитные виллы в Риме

Элитные виллы для тех, кто выбирает безупречность во всем. Приватность, комфорт и индивидуальный подход — каждый день вашего пребывания.

Что мы предлагаем

Мы предлагаем роскошные резиденции в Риме, где элегантность итальянской архитектуры сочетается с непревзойденным комфортом. У нас представлены виллы в историческом центре и живописных загородных зонах для идеальной жизни. Наши услуги включают:

  • Аренду роскошных вилл в центре Рима и его живописных окрестностях.
  • Продажу эксклюзивных резиденций с богатой историей и архитектурным наследием.
  • Персональный подбор недвижимости в зависимости от ваших пожеланий.
  • Полное сопровождение сделки, юридическая поддержка и консьерж-сервис.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Мы предлагаем виллы в самых востребованных и роскошных локациях.

  • Trastevere – престижные виллы в одном из самых аутентичных районов Рима.
  • Parioli – элитные резиденции вблизи лучших школ и парков города.
  • Gianicolo – роскошные виллы на холме с панорамными видами на Рим.
  • Castelli Romani – загородные резиденции в живописных холмистых районах рядом с виноградниками.

Дополнительные услуги

Ваш отдых будет ещё приятнее с нашими эксклюзивными предложениями.

  • Индивидуальная организация свадебных церемоний и романтических ужинов.
  • Услуги бебиситтера и организация детских развлечений на вилле.
  • Профессиональная уборка с использованием гипоаллергенных средств.
  • Персональный шоппинг-сопровождение и подбор эксклюзивных бутиков.

Почему выбирают нас

Каждая деталь в наших виллах создана для того, чтобы вы чувствовали себя как дома — только лучше.

  • Предоставляем объекты с уникальным дизайном, авторскими интерьерами и полной меблировкой.
  • Работаем с виллами в разных стилистиках — от минимализма до средиземноморской классики.
  • Помогаем с организацией быта: шеф-повар, персонал, няни и охрана.
  • Возможна аренда с опцией последующего выкупа или долгосрочного проживания.

Услуги для владельцев вилл

Мы специализируемся на управлении и продвижении элитных вилл на международном рынке. Наши клиенты получают не только качественное обслуживание, но и доступ к эксклюзивным покупателям и арендаторам премиального уровня.

  • Продвижение элитных объектов среди международных клиентов.
  • Полное сопровождение сделки, включая юридическое и налоговое консультирование.
  • Управление недвижимостью – от технического обслуживания до поиска арендаторов.
  • Маркетинговая стратегия для эффективной продажи объекта.

Гарантия безопасности сделки

Мы предоставляем:

  • Экспертизу всех правоустанавливающих документов.
  • Оформление сделки в соответствии с международными стандартами.
  • Поддержку ведущих юристов и финансовых консультантов.
info@versently.com