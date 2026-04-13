Мансарда в Saint-Petersburg
О месте
Ресторан с видом на Исаакиевский собор и исторический центр. В меню классика Европы и Азии, а выбор вин сделает вечер незабываемым.
Особенности
Wi-Fi
Посадочные места
Терраса
Винная карта
Подходит для мероприятий
Бронирование столов
Принимают карты
Наличные
Контакты
Почтамтская ул., 3, Санкт-Петербург, 190000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 01:00