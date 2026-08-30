False Idol в San Diego
О месте
Атмосферный tiki-бар в районе Little Italy в Сан-Диего, спрятанный внутри заведения Craft & Commerce. Уже сам вход через стилизованный проход создаёт ощущение, будто вы попадаете в таинственный полинезийский оазис.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
675 W Beech St, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 01:00
Вторник 17:00 - 01:00
Среда 17:00 - 01:00
Четверг 17:00 - 01:00
Пятница 17:00 - 02:00
Суббота 17:00 - 02:00
Воскресенье 17:00 - 01:00