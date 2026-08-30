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Noble Experiment в San Diego

Noble Experiment

О месте

Скрытый коктейльный бар в стиле speakeasy, расположенный в центре Сан-Диего. Он спрятан за потайной дверью внутри заведения The Neighborhood, поэтому посещение начинается уже с небольшого приключения.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

777 G St, San Diego, CA 92101
+16198884713
www.nobleexperimentsd.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг06:00 - 02:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 02:00
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