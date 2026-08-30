Noble Experiment в San Diego
О месте
Скрытый коктейльный бар в стиле speakeasy, расположенный в центре Сан-Диего. Он спрятан за потайной дверью внутри заведения The Neighborhood, поэтому посещение начинается уже с небольшого приключения.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
777 G St, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг06:00 - 02:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 02:00