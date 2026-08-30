Polite Provisions в San Diego
О месте
Стильный коктейльный бар в районе North Park в Сан-Диего, оформленный в духе старинной аптеки и классического американского soda fountain. Здесь винтажная атмосфера сочетается с современной коктейльной культурой и непринуждённым городским настроением.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
4696 30th St, San Diego, CA 92116
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 02:00
Вторник 17:00 - 02:00
Среда 17:00 - 02:00
Четверг 17:00 - 02:00
Пятница15:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
Воскресенье15:00 - 02:00