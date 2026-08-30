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Prohibition в San Diego

Prohibition

О месте

Стильный скрытый бар в центре Сан-Диего, расположенный в районе Gaslamp Quarter. За неприметной дверью начинается настоящее путешествие в атмосферу 1920-х годов — эпоху тайных баров, джаза и элегантных вечеринок.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

548 Fifth Ave, San Diego, CA 92101
+16195011919
prohibitionsd.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 20:00 - 01:30
Вторник 20:00 - 01:30
Среда 20:00 - 01:30
Четверг 20:00 - 01:30
Пятница 20:00 - 01:30
Суббота 20:00 - 01:30
Воскресенье 20:00 - 01:30
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