Prohibition в San Diego
О месте
Стильный скрытый бар в центре Сан-Диего, расположенный в районе Gaslamp Quarter. За неприметной дверью начинается настоящее путешествие в атмосферу 1920-х годов — эпоху тайных баров, джаза и элегантных вечеринок.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
548 Fifth Ave, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 20:00 - 01:30
Вторник 20:00 - 01:30
Среда 20:00 - 01:30
Четверг 20:00 - 01:30
Пятница 20:00 - 01:30
Суббота 20:00 - 01:30
Воскресенье 20:00 - 01:30