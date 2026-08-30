Raised by Wolves в San Diego
О месте
Стильный коктейль-бар в комплексе Liberty Station в Сан-Диего, известный эффектным интерьером и атмосферой настоящего вечернего приключения. Заведение объединяет элегантный лаунж, необычный дизайн и тщательно продуманную подачу напитков.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
4301 La Jolla Village Dr #2030, San Diego, CA 92122
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:00
Вторник11:30 - 23:00
Среда11:30 - 23:00
Четверг11:30 - 00:00
Пятница11:30 - 01:00
Суббота11:30 - 01:00
Воскресенье11:30 - 23:00