San Diego Air & Space Museum в San Diego
О месте
Улекательное путешествие сквозь историю авиации и освоения космоса. Музей расположен в историческом здании Ford Building в живописном Balboa Park и знакомит посетителей с развитием летательных аппаратов — от первых воздушных шаров до современных космических технологий.
Контакты
2001 Pan American Plaza, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 17:00
Вторник 10:00 - 17:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00