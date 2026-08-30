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San Diego Air & Space Museum в San Diego

San Diego Air & Space Museum

О месте

Улекательное путешествие сквозь историю авиации и освоения космоса. Музей расположен в историческом здании Ford Building в живописном Balboa Park и знакомит посетителей с развитием летательных аппаратов — от первых воздушных шаров до современных космических технологий.

Контакты

2001 Pan American Plaza, San Diego, CA 92101
+16192348291
www.sandiegoairandspace.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 17:00
Вторник 10:00 - 17:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00
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