Animae в San Diego
О месте
Роскошный ресторан в центре Сан-Диего, расположенный в одном из самых эффектных обеденных залов города. Современная азиатская high-end кухня с сильным филиппинским influence и западно-калифорнийским акцентом.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Отдельные залы
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
969 Pacific Hwy, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 21:00
Вторник 17:00 - 21:00
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:00
Пятница 17:00 - 21:30
Суббота 17:00 - 21:30
Воскресенье 17:00 - 21:00