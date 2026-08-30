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Animae в San Diego

Animae

О месте

Роскошный ресторан в центре Сан-Диего, расположенный в одном из самых эффектных обеденных залов города. Современная азиатская high-end кухня с сильным филиппинским influence и западно-калифорнийским акцентом.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Отдельные залы
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

969 Pacific Hwy, San Diego, CA 92101
+16194321225
www.animaesd.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 21:00
Вторник 17:00 - 21:00
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:00
Пятница 17:00 - 21:30
Суббота 17:00 - 21:30
Воскресенье 17:00 - 21:00
Контакты
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