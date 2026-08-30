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Jeune et Jolie в San Diego

Jeune et Jolie

О месте

Элегантный французский ресторан в Карлсбаде с современной интерпретацией французской кухни и акцентом на сезонные продукты. Его часто описывают как более лёгкий и изящный формат в стиле nouvelle cuisine, с красивой подачей и продуманными вкусами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2659 State St Ste 102, Carlsbad, CA 92008
+17606375266
jeune-jolie.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 17:00 - 22:00
Четверг 17:00 - 22:00
Пятница 17:00 - 22:00
Суббота 17:00 - 22:00
Воскресенье 16:30 - 22:00
Контакты
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