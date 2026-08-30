Jeune et Jolie в San Diego
О месте
Элегантный французский ресторан в Карлсбаде с современной интерпретацией французской кухни и акцентом на сезонные продукты. Его часто описывают как более лёгкий и изящный формат в стиле nouvelle cuisine, с красивой подачей и продуманными вкусами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
2659 State St Ste 102, Carlsbad, CA 92008
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 17:00 - 22:00
Четверг 17:00 - 22:00
Пятница 17:00 - 22:00
Суббота 17:00 - 22:00
Воскресенье 16:30 - 22:00