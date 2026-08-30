Sushi Tadokoro в San Diego
О месте
Камерный японский ресторан в Old Town, известный традиционным суши в стиле edomae и очень аккуратной, аутентичной подачей. Заведение небольшое, с упором на омакасе и свежайшие ингредиенты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
2244 San Diego Ave, San Diego, CA 92110
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 11:30 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница 11:30 - 22:00
Суббота 11:30 - 22:00