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Sushi Tadokoro в San Diego

Sushi Tadokoro

О месте

Камерный японский ресторан в Old Town, известный традиционным суши в стиле edomae и очень аккуратной, аутентичной подачей. Заведение небольшое, с упором на омакасе и свежайшие ингредиенты.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2244 San Diego Ave, San Diego, CA 92110
+16192970298
sushitadokoro.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 11:30 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница 11:30 - 22:00
Суббота 11:30 - 22:00
Контакты
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