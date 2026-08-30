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Callie в San Diego

Callie

О месте

Стильный ресторан в Сан-Диего с кухней в средиземноморско-ближневосточном духе, где делают ставку на сезонные продукты Южной Калифорнии, блюда для совместного заказа и яркие, солнечные вкусы.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1195 Island Ave, San Diego, CA 92101
+16192559696
www.calliesd.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 22:00
Среда 17:00 - 22:00
Четверг 17:00 - 22:00
Пятница 17:00 - 22:00
Суббота 17:00 - 22:00
Воскресенье 17:00 - 22:00
Контакты
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