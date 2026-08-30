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Soichi в San Diego

Soichi

О месте

Небольшой японский ресторан в районе University Heights, названный в честь шефа Soichi Kadoya. Он известен как очень камерное место с упором на омакасе и классическое суши в сдержанном, точном стиле.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2121 Adams Ave, San Diego, CA 92116
+16196772220
www.soichisushi.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 16:30 - 21:30
Четверг 16:30 - 21:30
Пятница 16:30 - 21:30
Суббота 16:30 - 21:30
Воскресенье 16:30 - 21:30
Контакты
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