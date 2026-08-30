Soichi в San Diego
О месте
Небольшой японский ресторан в районе University Heights, названный в честь шефа Soichi Kadoya. Он известен как очень камерное место с упором на омакасе и классическое суши в сдержанном, точном стиле.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
2121 Adams Ave, San Diego, CA 92116
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 16:30 - 21:30
Четверг 16:30 - 21:30
Пятница 16:30 - 21:30
Суббота 16:30 - 21:30
Воскресенье 16:30 - 21:30