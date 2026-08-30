Valle в San Diego
О месте
Ресторан мексиканской кухни со звездой Michelin, расположенный в океано-видовом отеле Mission Pacific в Ошенсайде. Им управляет известный шеф Roberto Alcocer.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
222 N Pacific St, Oceanside, CA 92054
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 21:00
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:00
Пятница 17:00 - 21:00
Суббота 17:00 - 21:00