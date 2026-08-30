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Valle в San Diego

Valle

О месте

Ресторан мексиканской кухни со звездой Michelin, расположенный в океано-видовом отеле Mission Pacific в Ошенсайде. Им управляет известный шеф Roberto Alcocer.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

222 N Pacific St, Oceanside, CA 92054
+18667238906
valleoceanside.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 21:00
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:00
Пятница 17:00 - 21:00
Суббота 17:00 - 21:00
Контакты
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