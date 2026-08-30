Campfire в San Diego

О месте

Атмосферный ресторан в Карлсбаде, недалеко от Сан-Диего, с акцентом на кухню, приготовленную на открытом огне. В меню много блюд с дымными, насыщенными вкусами: овощи, рыба, мясо и фирменные позиции.