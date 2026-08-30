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Campfire в San Diego

Campfire

О месте

Атмосферный ресторан в Карлсбаде, недалеко от Сан-Диего, с акцентом на кухню, приготовленную на открытом огне. В меню много блюд с дымными, насыщенными вкусами: овощи, рыба, мясо и фирменные позиции.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2725 State St, Carlsbad, CA 92008
+17606375121
thisiscampfire.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница 16:45 - 23:00
Суббота 16:45 - 23:00
Воскресенье 16:00 - 21:00
Контакты
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