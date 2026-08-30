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Cucina Urbana в San Diego

Cucina Urbana

О месте

Уютный и очень популярный итальянский ресторан в Bankers Hill с акцентом на сезонную California-Italian кухню, домашнюю пасту, пиццу из печи и хорошее вино.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

505 Laurel St, San Diego, CA 92101
+16192392222
www.cucinaurbana.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 20:30
Вторник 16:00 - 20:30
Среда 16:00 - 20:30
Четверг 16:00 - 20:30
Пятница 16:00 - 21:30
Суббота 16:00 - 21:30
Воскресенье 16:00 - 20:30
Контакты
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