Cucina Urbana в San Diego
О месте
Уютный и очень популярный итальянский ресторан в Bankers Hill с акцентом на сезонную California-Italian кухню, домашнюю пасту, пиццу из печи и хорошее вино.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
505 Laurel St, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 20:30
Вторник 16:00 - 20:30
Среда 16:00 - 20:30
Четверг 16:00 - 20:30
Пятница 16:00 - 21:30
Суббота 16:00 - 21:30
Воскресенье 16:00 - 20:30