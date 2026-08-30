Cori Pastificio Trattoria в San Diego

О месте

Уютная итальянская траттория в районе North Park в Сан-Диего, где делают ставку на домашнюю пасту, сицилийские вкусы и тёплую атмосферу соседского ресторана. Заведение известно ручной пастой, сезонными блюдами и акцентом на качественные ингредиенты.