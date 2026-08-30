Cori Pastificio Trattoria в San Diego
О месте
Уютная итальянская траттория в районе North Park в Сан-Диего, где делают ставку на домашнюю пасту, сицилийские вкусы и тёплую атмосферу соседского ресторана. Заведение известно ручной пастой, сезонными блюдами и акцентом на качественные ингредиенты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
2977 Upas St, San Diego, CA 92104
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 21:00
Вторник 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:00
Пятница 17:00 - 21:30
Суббота 17:00 - 21:30
Воскресенье 16:30 - 21:00