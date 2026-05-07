Monarch в San Francisco
О месте
Этот стильный клуб предлагает сочетание электронной музыки, авторских коктейлей и интимной лаунж-зоны. Подвальный танцпол Monarch популярен своей андеграундной атмосферой, а верхний этаж идеально подходит для более расслабленного ночного отдыха.
Особенности
Живая музыка
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Посадочные места
Вино и пиво
Коктейльная карта
Контакты
101 6th St, San Francisco, CA 94103
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 21:00 - 02:00
Четверг 21:00 - 02:00
Пятница 21:00 - 02:30
Суббота 21:00 - 02:30
Воскресенье 21:00 - 02:00