The Great Northern в San Francisco
О месте
244 / 5 000 Элегантный современный клуб, известный проведением мероприятий электронной музыки, The Great Northern стал излюбленным местом любителей танцевальной музыки. С впечатляющей звуковой системой и визуально ошеломляющим интерьером, он предлагает незабываемые впечатления от ночной жизни.
Особенности
Живая музыка
DJ сеты
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Парковка
Контакты
119 Utah St, San Francisco, CA 94103
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда22:00 - 03:00
Четверг22:00 - 03:00
Пятница22:00 - 03:00
Суббота22:00 - 03:00