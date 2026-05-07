The Olympic Club в San Francisco
О месте
Основанный в 1860 году, The Olympic Club является одним из старейших спортивных клубов в Америке, предлагая два поля для гольфа на 18 лунок, теннисные корты и фитнес-центр. Его престижная история и первоклассные удобства делают его желанным местом для любителей спорта.
Контакты
524 Post St, San Francisco, CA 94102
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 05:00 - 23:00
Вторник 05:00 - 23:00
Среда 05:00 - 23:00
Четверг 05:00 - 23:00
Пятница 05:00 - 23:00
Суббота 05:00 - 22:00
Воскресенье 05:00 - 21:00