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Saison в Сан-Франциско

Saison

О месте

Saison — один из самых эксклюзивных ресторанов Сан-Франциско, удостоенный множества звезд Мишлен. Ресторан специализируется на современном подходе к приготовлению пищи на огне, с сезонным и минималистичным меню. Кухня: современная американская

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

178 Townsend St, San Francisco, CA 94107
+14158287990

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 21:30
Среда17:00 - 21:30
Четверг17:00 - 21:30
Пятница17:00 - 21:30
Суббота17:00 - 21:30
Контакты
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