Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Benu в Сан-Франциско

Benu

О месте

Benu, изысканный ресторан с тремя звездами Мишлен, предлагает сочетание американских, французских и азиатских вкусов. Инновационные дегустационные меню шеф-повара Кори Ли славятся своей креативностью и точностью. Кухня: современная американская с азиатскими нотками

Особенности

Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Отдельные залы
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг

Контакты

22 Hawthorne St, San Francisco, CA 94105
+14156854860

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:30 - 19:30
Среда17:30 - 19:30
Четверг17:30 - 19:30
Пятница17:30 - 20:30
Суббота17:30 - 20:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM