The Progress в Сан-Франциско
О месте
Ресторан, отмеченный звездой Мишлен, предлагающий современное американское меню с сезонными ингредиентами. The Progress известен своими креативными общими блюдами и современными минималистскими интерьерами. Кухня: современная американская
Особенности
Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Контакты
1525 Fillmore St, San Francisco, CA 94115
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 22:00
Вторник17:30 - 22:00
Среда17:30 - 22:00
Четверг17:30 - 22:00
Пятница17:30 - 22:00
Воскресенье17:30 - 22:00