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The Progress в Сан-Франциско

The Progress

О месте

Ресторан, отмеченный звездой Мишлен, предлагающий современное американское меню с сезонными ингредиентами. The Progress известен своими креативными общими блюдами и современными минималистскими интерьерами. Кухня: современная американская

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места

Контакты

1525 Fillmore St, San Francisco, CA 94115
+14156731294

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 22:00
Вторник17:30 - 22:00
Среда17:30 - 22:00
Четверг17:30 - 22:00
Пятница17:30 - 22:00
Воскресенье17:30 - 22:00
Контакты
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