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Quince в Сан-Франциско

Quince

О месте

Ресторан с тремя звездами Мишлен в районе Джексон-сквер, предлагающий изысканную кухню. Quince специализируется на современной калифорнийской кухне с акцентом на сезонные ингредиенты, полученные с собственной фермы ресторана. Кухня: калифорнийская

Особенности

Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

470 Pacific Ave, San Francisco, CA 94133
+14157758500

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 21:00
Среда17:00 - 21:00
Четверг17:00 - 21:00
Пятница11:30 - 21:00
Суббота11:30 - 21:00
Контакты
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