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Tartine Manufactory в Сан-Франциско

Tartine Manufactory

О месте

Популярная пекарня и ресторан, известный своими ремесленными хлебами и выпечкой. Tartine Manufactory предлагает разнообразные сезонные блюда Калифорнии в светлом открытом пространстве. Кухня: калифорнийская

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Парковка

Контакты

595 Alabama St, San Francisco, CA 94110
+14157570007

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 16:00
Вторник08:00 - 21:00
Среда08:00 - 21:00
Четверг08:00 - 21:00
Пятница08:00 - 21:00
Суббота08:00 - 21:00
Воскресенье08:00 - 21:00
Контакты
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