Tartine Manufactory в Сан-Франциско
О месте
Популярная пекарня и ресторан, известный своими ремесленными хлебами и выпечкой. Tartine Manufactory предлагает разнообразные сезонные блюда Калифорнии в светлом открытом пространстве. Кухня: калифорнийская
Особенности
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Наличные
Посадочные места
Парковка
Контакты
595 Alabama St, San Francisco, CA 94110
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 16:00
Вторник08:00 - 21:00
Среда08:00 - 21:00
Четверг08:00 - 21:00
Пятница08:00 - 21:00
Суббота08:00 - 21:00
Воскресенье08:00 - 21:00