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Tartine Manufactory in San Francisco

Tartine Manufactory

About

A popular bakery and restaurant known for its artisan breads and pastries. Tartine Manufactory serves a variety of seasonal California dishes in a bright, open space. Cuisine: Californian

Features

Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Seating
Parking

Contacts

595 Alabama St, San Francisco, CA 94110
+14157570007

Extra Info

HOURS
Monday08:00 - 16:00
Tuesday08:00 - 21:00
Wednesday08:00 - 21:00
Thursday08:00 - 21:00
Friday08:00 - 21:00
Saturday08:00 - 21:00
Sunday08:00 - 21:00