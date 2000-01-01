Aalia в Сиднее
О месте
Элитный ресторан современной ближневосточной и североафриканской кухни в деловом центре (CBD). Футуристичный дизайн и сложные, дорогие вкусы вроде морского ежа с выдержанным рисом.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Shop 7.07-7.08/25 Martin Pl, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота17:00 - 21:30