Saint Peter в Сиднее
О месте
Ресторан высокой рыбной кухни в Паддингтоне от знаменитого шефа Джоша Ниланда. Известен своим радикальным подходом «nose-to-tail» (использование рыбы целиком, включая субпродукты). Здесь подают уникальные деликатесы вроде рыбной колбасы шаркутери и выдержанной на кости рыбы.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
161 Underwood St, Paddington NSW 2021
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00