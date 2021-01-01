Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Saint Peter в Сиднее

Saint Peter

О месте

Ресторан высокой рыбной кухни в Паддингтоне от знаменитого шефа Джоша Ниланда. Известен своим радикальным подходом «nose-to-tail» (использование рыбы целиком, включая субпродукты). Здесь подают уникальные деликатесы вроде рыбной колбасы шаркутери и выдержанной на кости рыбы.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

161 Underwood St, Paddington NSW 2021
+61291673703

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM